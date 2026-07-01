سیلابی خطرات بڑھنے پر ٹیلی کام کمپنیوں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت
ملک میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ٹیلی کام کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ہائی الرٹ رہیں۔
حکام نے ٹیلی کام آپریٹرز کو کہا ہے کہ وہ حساس علاقوں میں نیٹ ورک انفراسٹرکچر، موبائل ٹاورز اور دیگر تنصیبات کی نگرانی بڑھائیں تاکہ بارشوں اور سیلاب کے دوران مواصلاتی رابطے متاثر نہ ہوں۔
کمپنیوں کو ہنگامی حالات کے لیے متبادل انتظامات، بجلی کی فراہمی کے بیک اپ اور فوری بحالی کے اقدامات تیار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، تاکہ متاثرہ علاقوں میں عوام اور امدادی اداروں کو رابطے کی سہولت دستیاب رہے۔