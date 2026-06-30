پاکستان کے 6 شہروں جیکب آباد، سبی، تربت، دادو، سکھر اور نوابشاہ میں محسوس درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا

پاکستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے، اور محکمہ موسمیات (PMD) کے مطابق 30 جون 2026 کو چھ بڑے شہروں میں محسوس ہونے والا درجہ حرارت (ہیٹ انڈیکس) 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔
محکمہ موسمیات کے دوپہر 2 بجے کے اعداد و شمار کے مطابق:
سرگودھا 54.3 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سب سے گرم رہا، جو "انتہائی خطرناک” حد ہے جہاں ہیٹ اسٹروک کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔
سکھر میں محسوس ہونے والا درجہ حرارت 52.7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
فیصل آباد میں 51.6 اور دادو میں 50.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
پشاور اور اسلام آباد بھی اس شدید حد کو پار کر گئے، جہاں بالترتیب 50.3 اور 50.1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت محسوس کیا گیا۔
دیگر علاقوں میں بھی صورتحال سخت رہی۔ لاہور میں گرمی کی شدت 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی، جس کے بعد سیالکوٹ میں 48.0، ملتان میں 47.9 اور کراچی میں 40.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی۔
احتیاطی تدابیر: محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ دوپہر کے اوقات میں بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہلکے کپڑے پہنیں اور ہیٹ اسٹروک کی علامات پر نظر رکھیں۔