امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کا پیدائشی شہریت کا حکم مسترد کر دیا
امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر Donald Trump کے اس حکم کو مسترد کر دیا ہے جس میں پیدائشی شہریت کے قوانین کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ انتظامیہ کا اقدام قانونی چیلنجز اور آئینی تقاضوں کے تحت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیدائشی شہریت امریکا میں آئین کی 14ویں ترمیم سے منسلک ایک اہم معاملہ ہے، جس کے تحت امریکا میں پیدا ہونے والے بیشتر افراد کو شہریت کا حق حاصل ہے۔
یہ فیصلہ امریکی سیاست اور امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے پر قانونی اور سیاسی بحث جاری رہنے کا امکان ہے۔