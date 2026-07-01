شدید گرمی کے باعث پنجاب اسکولوں میں سمر کیمپس بند
پنجاب میں شدید گرمی اور حبس کی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں میں جاری سمر کیمپس بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق یکم جولائی سے سمر کیمپس کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔
یہ فیصلہ طلبہ کو گرمی کی شدت، ہیٹ ویو اور ممکنہ صحت کے مسائل سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی حفاظت کو ترجیح دیں اور موسم کی صورتحال کے مطابق اقدامات کریں۔
والدین اور طلبہ کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شدید گرمی میں احتیاط کریں اور ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔