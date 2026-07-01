مباپے نے رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا، میسی کے ورلڈ کپ ریکارڈ کے قریب پہنچ گئے
فرانس کے اسٹار فٹبالر Kylian Mbappé نے ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے Ronaldo کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ Lionel Messi کے ورلڈ کپ گول ریکارڈ کے مزید قریب پہنچ گئے ہیں۔
مباپے کی مسلسل گول اسکورنگ نے انہیں ورلڈ کپ کی تاریخ کے نمایاں کھلاڑیوں میں شامل کر دیا ہے۔ ان کی رفتار اور کارکردگی نے فٹبال شائقین کی توجہ حاصل کر لی ہے، جبکہ وہ میسی کے ریکارڈ کو چیلنج کرنے کے قریب ہیں۔
فرانسیسی فارورڈ کے پاس ابھی مزید مواقع موجود ہیں کہ وہ ورلڈ کپ میں اپنے گولز کی تعداد بڑھا کر تاریخ کے عظیم کھلاڑیوں کی فہرست میں مزید اوپر جا سکیں۔