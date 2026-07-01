غزہ کا فٹبالر ہلاک، کھلاڑیوں کی ہلاکتیں 1,009 تک پہنچ گئیں

فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ 32 سالہ فلسطینی گول کیپر سلیم الاشقر خان یونس کے شمال مشرق میں واقع علاقے القرارۃ میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ الاشقر خدمات خان یونس کی طرف سے کھیلتے تھے، اور اس سے قبل وہ غزہ میں اپنے کیریئر کے دوران الاقصیٰ اور المصدر کلبوں کی نمائندگی بھی کر چکے تھے۔
ان کی شادی کو محض پانچ ماہ ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ ان کے پہلے بچے کی امید سے تھیں۔ ‘وفا’ نیوز ایجنسی کے مطابق، ان کی موت کے بعد اکتوبر 2023 سے اب تک جاں بحق ہونے والے فلسطینی کھیلوں کی برادری کے ارکان کی تعداد 1,009 ہو گئی ہے، جس میں 567 فٹ بال کھلاڑی شامل ہیں۔