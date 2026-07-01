برڈ اسٹرائیک خدشات: لاہور ایئرپورٹ کے رن ویز 5 جولائی سے 15 ستمبر تک روزانہ 3 گھنٹے بند رہیں گ

لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے دونوں رن ویز 5 جولائی سے 15 ستمبر تک روزانہ تین گھنٹے کے لیے تجارتی پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے) کی جانب سے بدھ کے روز کیا جانے والا یہ 70 روزہ پابندی کا اعلان، پرندوں کے طیاروں سے ٹکرانے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہے، جس میں مونسون کے موسم کے دوران نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔
پی اے اے نے پائلٹوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان مہینوں کے دوران 3,000 فٹ سے کم بلندی پر پرندوں کی آمد و رفت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اڑان بھرنے اور لینڈنگ کے دوران انتہائی چوکسی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔
مزید برآں، ایئرلائنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اضافی ایندھن ساتھ رکھیں تاکہ رن وے پر یا فضا میں ہولڈنگ پیٹرن (انتظار) کے دوران ہونے والی ممکنہ تاخیر سے نمٹا جا سکے۔