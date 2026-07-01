عالمی منڈی میں کمی، پاکستان میں سونا فی تولہ 5,200 روپے سستا

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت 52 ڈالر گرنے کے بعد 3 ہزار 972 ڈالر پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں اس مندی کے زیرِ اثر، مقامی صرافہ بازار میں بھی فی تولہ سونا 5,200 روپے کی کمی کے ساتھ 4 لاکھ 19 ہزار 636 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4,458 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 59 ہزار 770 روپے کی سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب، چاندی کی قیمتوں میں بھی گراوٹ دیکھی گئی؛ فی تولہ چاندی 107 روپے سستی ہو کر 6 ہزار 242 روپے اور 10 گرام چاندی 92 روپے کی کمی سے 5 ہزار 351 روپے پر آ گئی۔
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