عمان کے ساحل کے قریب میزائل حملے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی

عمان کے ساحل کے قریب ٹینکر پر حملہ، پروجیکٹائل لگنے سے آگ بھڑک اٹھی
آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب ایک تجارتی ٹینکر نامعلوم پروجیکٹائل کی زد میں آنے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق واقعہ عمان کے علاقے لیمہ (Limah) کے قریب پیش آیا، جہاں جہاز کے پورٹ سائیڈ حصے پر حملہ ہوا۔
رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی، تاہم حکام نے بتایا کہ واقعے میں ماحولیاتی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جہاز کے عملے کی حفاظت اور صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
امریکی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر میزائل حملے کیے، جن میں کم از کم دو بحری جہاز متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق دونوں جہازوں کو نقصان پہنچا تاہم جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔