آرامکو نے تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر کر دیں

آرامکو نے ایشیا کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی، پانچ سال کی کم ترین سطح کے قریب
سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی Saudi Aramco نے ایشیائی خریداروں کے لیے خام تیل کی سرکاری قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ کمپنی نے اپنے اہم خام تیل Arab Light کی قیمت میں تقریباً 11 ڈالر فی بیرل کمی کی، جو کئی دہائیوں میں سب سے بڑی کمیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ عالمی منڈی میں تیل کی وافر سپلائی، کمزور طلب اور خلیجی خطے سے بڑھتی ہوئی برآمدات کے باعث کیا گیا۔ قیمتوں میں کمی کا مقصد ایشیائی مارکیٹ، خصوصاً بڑے خریداروں میں سعودی تیل کی مسابقت برقرار رکھنا ہے۔