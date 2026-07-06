کیپ وردے کے ووزینہ دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے گول کیپر بن گئے
کیپ وردے کے تجربہ کار گول کیپر ووزینہ (Vozinha) نے فٹبال کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، جب وہ دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے گول کیپر بن گئے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق 2026 فیفا ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کے بعد ان کی سوشل میڈیا مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ووزینہ کی انسٹاگرام فالوونگ چند ہفتوں میں لاکھوں سے بڑھ کر 25 ملین سے تجاوز کر گئی، جس کے بعد وہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے گول کیپر قرار پائے۔