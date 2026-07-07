زیارت چیک پوسٹ حملہ: 9 پولیس اہلکار شہید، کئی زخمی
بلوچستان کے ضلع زیارت میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں 9 پولیس اہلکار شہید جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ رات کے وقت کیا گیا، جس کے بعد سکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
حکام کے مطابق حملہ آور کچھ پولیس اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، تاہم بعد میں سکیورٹی فورسز نے کارروائی کرکے انہیں بازیاب کرالیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران متعدد حملہ آوروں کی ہلاکت کی بھی اطلاع دی گئی۔