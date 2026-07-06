پاکستان میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ نرخ ساڑھے 4 لاکھ روپے کے قریب گیا

پاکستان میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ نرخ ساڑھے 4 لاکھ روپے کے قریب
پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد مقامی صرافہ بازار میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت تقریباً ساڑھے 4 لاکھ روپے کے قریب آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی نمایاں رہے ہیں۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت میں تقریباً 2,400 روپے کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 37 ہزار 436 روپے مقرر کی گئی۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 2,058 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 75 ہزار 30 روپے ہو گئی۔