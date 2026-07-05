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    غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملوں میں دو فلسطینی شہید

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    غزہ سٹی کے اسقولہ جنکشن پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا، یہ اطلاع وفع کی طبی رپورٹس کے مطابق ہے۔ دوسرا مہلک ڈرون حملہ وسطی غزہ کی پٹی میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ابو شرخ گول چکر کے قریب ہوا۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، یہ حملے غزہ کی پٹی کے شمالی اور وسطی دونوں حصوں میں کیے گئے۔

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