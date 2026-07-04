روبوٹ فٹبال ورلڈ کپ جنوبی کوریا میں شروع

جنوبی کوریا میں روبوٹ فٹبال ورلڈ کپ کا آغاز
جنوبی کوریا کے شہر انچیون میں دنیا کے سب سے بڑے روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے مقابلے روبوکپ (RoboCup) 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں خودکار (Autonomous) روبوٹس مختلف فٹبال مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
اس عالمی ایونٹ میں درجنوں ممالک سے آنے والی جامعات، تحقیقاتی ادارے اور انجینئرنگ ٹیمیں شریک ہیں۔ مقابلوں کا مقصد مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور خودکار فیصلہ سازی کی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے، جبکہ طویل المدتی ہدف یہ ہے کہ مستقبل میں ایک خودمختار روبوٹ ٹیم انسانی عالمی چیمپئن فٹبال ٹیم کا مقابلہ کر سکے۔
روبوٹس بغیر انسانی کنٹرول کے کیمروں، سینسرز اور جدید اے آئی الگورتھمز کی مدد سے گیند کو پہچانتے، پاس دیتے، گول کرنے کی کوشش کرتے اور میدان میں اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں۔ یہ مقابلے روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کی عملی صلاحیتوں کا اہم امتحان سمجھے جا رہے ہیں۔