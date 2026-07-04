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    کرسٹیانو رونالڈو نے وینزویلا کے زلزلہ متاثرہ شخص کو میچ دیکھنے کی دعوت دے دی

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    کرسٹیانو رونالڈو کا زلزلہ متاثرہ وینزویلا کے بچے کے لیے انسانیت بھرا قدم

    پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے وینزویلا کے تباہ کن زلزلے سے بچ جانے والے کمسن بچے اینڈریس میلیس کو اپنی ایک فٹبال میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت دے دی۔ اینڈریس زلزلے میں اپنے اہلِ خانہ سے محروم ہو گیا تھا جبکہ شدید زخمی ہونے کے باعث اس کی ایک ٹانگ بھی کاٹنی پڑی۔

    رونالڈو نے اینڈریس کے لیے ایک جذباتی ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کیا، جس میں انہوں نے کہا:
    "جب تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک میچ دیکھنے آؤ، میں تم سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔” انہوں نے بچے کو حوصلہ رکھنے اور اپنے خوابوں کا تعاقب جاری رکھنے کی بھی تلقین کی۔

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