جرمنی نے جولین ناگلسمن کو برطرف کر دیا، جرگن کلپ کا اگلا کوچ بننے کا ممکنہ امکان

جرمنی نے جولین ناگلسمن کو برطرف کر دیا، جرگن کلپ ممکنہ جانشین
جرمنی کی قومی فٹبال ٹیم نے ہیڈ کوچ جولین ناگلسمن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، جس کے بعد ٹیم میں نئے کوچ کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق جرمن فٹبال فیڈریشن مختلف ناموں پر غور کر رہی ہے، تاہم سابق لیورپول کوچ جرگن کلپ کو اس عہدے کے لیے ایک مضبوط اور ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور بڑے ٹورنامنٹس میں تسلی بخش نتائج نہ آنے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو نئے انداز اور حکمتِ عملی کی ضرورت ہے۔
جرگن کلپ، جو اپنے جارحانہ اور ہائی پریسنگ فٹبال اسٹائل کے لیے مشہور ہیں، پہلے ہی جرمن فٹبال سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی واپسی کے امکانات پر قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔