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    ایران میں مرحوم سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی رسمی تقریبات کا آغاز

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     ایران میں مرحوم سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی رسمی تقریبات کا آغاز

    ایرانی میڈیا کے مطابق مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی یاد میں رسمی اور تعزیتی تقریبات کا آغاز ایران میں کر دیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت متوقع ہے۔

    رپورٹس کے مطابق یہ تقریبات دارالحکومت تہران کے مرکزی مقام امام خمینی مصلیٰ اور اس کے اطراف میں منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔

    سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ملک بھر سے لاکھوں افراد کے آنے کی توقع ہے، جن کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہ مرحوم رہنما کو آخری خراجِ عقیدت پیش کر سکیں۔

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