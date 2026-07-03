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    اینڈی برنہم کی برطانیہ کی قیادت میں دفاعی منصوبوں کی مکمل فنڈنگ کا وعدہ

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    اینڈی برنہم کا دفاعی منصوبوں کی مکمل فنڈنگ کا اعلان

    برطانیہ کے ممکنہ اگلے رہنما اینڈی برنہم نے کہا ہے کہ اگر وہ ملک کی قیادت سنبھالتے ہیں تو وہ دفاعی (ڈیفنس) منصوبوں کے لیے مکمل فنڈنگ یقینی بنائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو مضبوط بنانا اور مسلح افواج کی ضروریات پوری کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔

    انہوں نے دفاعی بجٹ میں کٹوتیوں کے بجائے اسے مستحکم اور جدید تقاضوں کے مطابق بڑھانے کی بات کی، تاکہ برطانیہ عالمی سطح پر اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھ سکے۔

    یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ میں دفاعی اخراجات اور قومی سلامتی کے حوالے سے سیاسی بحث جاری ہے۔

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