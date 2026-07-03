فرانس میں جون کی گرمی سے 2,025 اموات

فرانس میں جون کی شدید گرمی سے 2,025 اضافی اموات، حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا
فرانس کے وزیرِ صحت نے بتایا ہے کہ جون میں آنے والی شدید گرمی کی لہر کے باعث ملک بھر میں 2,025 اضافی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ حتمی تعداد میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق زیادہ تر متاثرین بزرگ افراد تھے، جبکہ گرمی کی شدت کے دوران ہیٹ اسٹروک، پانی کی کمی اور دیگر طبی مسائل کے باعث اسپتالوں اور ایمرجنسی سروسز پر شدید دباؤ دیکھا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی اور شدید ہوتی گرمی کی لہریں موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں، جس کے باعث کمزور اور عمر رسیدہ افراد سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔
فرانسیسی حکومت نے شہریوں، خصوصاً بزرگوں اور بیمار افراد، کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، زیادہ پانی پینے اور شدید دھوپ سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔