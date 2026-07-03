طوفان مایساک چین کے ہینان سے ٹکرا گیا، سفری خدمات معطل

طوفان مایساک چین کے ہینان سے ٹکرا گیا، سفری نظام متاثر
چین کے جنوبی جزیرے ہینان میں شدید طوفانی موسم کے باعث طوفان مایساک (Tropical Storm Maysak) نے ساحلی علاقوں کو متاثر کر دیا ہے، جس کے بعد حکام نے مختلف سفری خدمات معطل کر دی ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق طوفان کے دوران تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کے باعث حفاظتی اقدامات کے طور پر پروازیں، ریل سروس اور فیری سروس عارضی طور پر روک دی گئی ہیں۔ کئی علاقوں میں درخت گرنے اور بجلی کی بندش کی بھی اطلاعات ہیں۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ریسکیو ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیے گئے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال بہتر ہونے تک تمام متاثرہ خدمات معطل رہیں گی اور عوام کو اپ ڈیٹس سے آگاہ رکھا جائے گا۔