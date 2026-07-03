کرسٹیانو رونالڈو 2026 ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو سکتے ہیں، بہن کا دعویٰ

کرسٹیانو رونالڈو کی بہن، کاٹیا ایویرو نے اشارہ دیا ہے کہ 2026 کا فیفا ورلڈ کپ ان کے بھائی کے شاندار بین الاقوامی کیریئر کا آخری ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے۔
پرتگال کے کروشیا کے خلاف راؤنڈ آف 32 میچ سے قبل ٹورنٹو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ایویرو نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ قومی ٹیم کے ساتھ رونالڈو کا "آخری رقص” (last dance) ہے۔
"میرے پاس جو معلومات ہیں، اس کے مطابق وہ الوداع کہہ سکتے ہیں۔ جب تک یہ چل رہا ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ یہ آج نہیں کہ وہ الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جلد ہوگا۔”
"میرا ماننا ہے کہ یہ ان کا الوداع ہے۔ اس سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ان جیسا کوئی اور ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ میرے پاس ایک قابل اعتماد ذریعہ سے جو معلومات ہیں، میرا ماننا ہے کہ یہ ان کا آخری رقص ہے۔”