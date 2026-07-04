حوثی گروپ کی ایران فلائٹ کشیدگی پر سعودی ایئرپورٹس اور اہم انفراسٹرکچر کو دھمکی

حوثیوں کی سعودی عرب کو دھمکی، ایران فلائٹ تنازع شدت اختیار کر گیا
یمن کے حوثی گروپ نے سعودی عرب کے ایئرپورٹس اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، جس کی وجہ ایران سے آنے والی ایک مسافر پرواز سے متعلق کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔
حوثیوں کا مؤقف ہے کہ سعودی عرب نے مبینہ طور پر ایران کی ایک مسافر پرواز کو صنعا ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے روکنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے اسے “مداخلت” قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
دوسری جانب سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں سرگرم اتحادی فوجی اتحاد نے واضح کیا ہے کہ اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا جواب “غیر معمولی اور سخت طاقت” کے ساتھ دیا جائے گا۔