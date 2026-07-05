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    شعیب ملک نے بیٹے اذہان کے ساتھ فٹبال کے خوبصورت لمحات شیئر کر دیے

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    سابق پاکستانی آل راؤنڈر شعیب ملک کی اپنے بیٹے اذہان مرزا ملک کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس نے مداحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔

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