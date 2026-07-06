میرے بعد دوسرے نمبر پر عاطف اسلم اچھے گلوکار ہیں،چاہت فتح علی

چاہت فتح علی خان اپنے منفرد اور بے ڈھنگے انداز کے گانوں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، جس پر سوشل میڈیا صارفین اکثر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں۔
ایک پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راحت فتح علی خان بھی اچھے گلوکار ہیں اور انہیں تیسرے نمبر پر رکھا جا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عاطف اسلم بہترین گلوکار ہیں اور وہ موسیقی کی دنیا میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوئے۔ چاہت فتح علی خان نے مزید کہا کہ عاطف اسلم کی آواز منفرد تھی، اسی لیے انہوں نے موسیقی کی دنیا میں ایک نمایاں مقام بنایا اور وہ بہترین گلوکاروں میں سے ایک ہیں۔
اس کامیڈین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عاطف اسلم پاکستان کے دوسرے بہترین گلوکار ہیں، جس پر میزبان نے ان سے سوال کیا کہ پھر پہلے نمبر پر کون ہے؟ چاہت فتح علی خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پہلے نمبر پر وہ خود ہیں، عاطف اسلم دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ راحت فتح علی خان اچھے گلوکار ہونے کے ناطے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔