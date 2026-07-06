جاپان سے منسلک 10 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے نکل گئے

بحری ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جاپان سے منسلک 10 بحری جہاز تقریباً 12 ملین بیرل خام تیل لے کر آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزر گئے ہیں۔ یہ پیشرفت اس وقت سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی اور توانائی کی ترسیل سے متعلق غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ جہاز مختلف ایشیائی منازل کی طرف روانہ ہوئے، جن میں جاپان اور دیگر مشرقی ممالک شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم راستہ ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے۔
توانائی کے تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ ٹرانزٹ اس بات کی علامت ہے کہ عالمی شپنگ آہستہ آہستہ معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، تاہم خطے میں سکیورٹی خدشات اب بھی برقرار ہیں۔