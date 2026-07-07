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    پنجاب کا الیکٹرک بس چارجنگ نیٹ ورک کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان

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    پنجاب کا الیکٹرک بس چارجنگ نیٹ ورک کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان

    پنجاب حکومت نے صوبے میں الیکٹرک بسوں کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے چارجنگ نیٹ ورک قائم کرنے پر 40 ارب روپے خرچ کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا، ایندھن پر انحصار کم کرنا اور بڑے شہروں میں جدید سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔

    حکومت کے منصوبے کے تحت الیکٹرک بسوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز، متعلقہ بجلی کے نظام اور ضروری انفراسٹرکچر تیار کیا جائے گا تاکہ بس سروس کو مستقل بنیادوں پر چلایا جا سکے۔ یہ اقدام پنجاب کے گرین ٹرانسپورٹ وژن کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔

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