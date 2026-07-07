دمشق میں دھماکوں کے بعد میکرون کی شامی صدر سے ملاقات

فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے 6 جولائی 2026 کو دمشق کا ایک تاریخی دورہ کیا، جو 2024 میں سابقہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے کسی مغربی یورپی سربراہِ مملکت کا پہلا دورہ ہے۔ منگل، 7 جولائی 2026 کو دمشق میں صدر میکرون کی موجودگی کے دوران، فور سیزنز ہوٹل کے قریب دو دھماکے ہوئے جہاں وہ قیام پذیر تھے۔
سیکیورٹی کی صورتحال: دھماکے دارالحکومت کے مرکز میں ہوئے جس میں کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ آلات ایک کوڑے دان اور ایک گاڑی میں نصب کیے گئے تھے۔
میکرون کی حفاظت: دھماکوں کے وقت صدر میکرون ہوٹل میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ صدارتی محل کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔
فرانسیسی حکام نے بتایا کہ صدر کے قافلے سے دھماکوں کی آوازیں نہیں سنی گئیں اور وہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔
احمد الشراع کے ساتھ ملاقات: اس واقعے کے باوجود، صدر میکرون نے صدارتی محل میں شامی صدر احمد الشراع کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقات جاری رکھی۔
سرکاری میڈیا نے بعد میں تصدیق کی کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوئی۔
احمد الشراع، جنہیں "ابو محمد الجولانی” کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 2024 کے اواخر میں بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد جنوری 2025 سے شام کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔