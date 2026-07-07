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    عاصم اظہر کا "آرزو” بھارت میں چھا گیا — دوسرا بڑا چارٹ ہٹ بن گیا

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    عاصم اظہر اپنے کیریئر کے ایک اور اہم سنگِ میل کا جشن منا رہے ہیں، کیونکہ ان کا تازہ ترین گانا "آرزو” اسپاٹیفائی (Spotify) کے دور میں بھارت میں ان کا دوسرا سب سے زیادہ چارٹ ہونے والا گانا بن گیا ہے۔ گلوکار نے اپنی مسلسل محبت اور حمایت پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور صرف "غلط فہمی” ہی وہ واحد گانا ہے جس نے اس سے بلند چارٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔

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