پاکستانی فلم ساز نے 2023 کے کیبل کار ریسکیو واقعے کی کہانی کو سنڈنس کے عالمی پلیٹ فارم تک پہنچا دیا
پاکستانی نژاد معروف فلم ساز محمد علی نقوی کی دستاویزی تھرلر فلم "Hanging by a Wire” کو دنیا کے معتبر سنڈنس فلم فیسٹیول 2026 کے ورلڈ سنیما ڈاکیومنٹری مقابلے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ فلم خیبرپختونخوا کے ضلع بٹگرام میں 2023 میں پیش آنے والے دل دہلا دینے والے کیبل کار حادثے اور تاریخی ریسکیو آپریشن پر مبنی ہے۔
فلم میں اس واقعے کو دکھایا گیا ہے جس میں ایک کیبل کار کا تار ٹوٹنے کے بعد چھ اسکول کے بچے اور دو بالغ افراد تقریباً 900 فٹ بلندی پر ایک ہی تار کے سہارے معلق رہ گئے تھے۔ اس واقعے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تھی۔
محمد علی نقوی نے کہا کہ انہوں نے اس فلم کو روایتی دستاویزی انداز کے بجائے "ہالی ووڈ طرز کے ایکشن تھرلر” کی شکل دی ہے تاکہ دنیا پاکستان کو صرف مشکلات اور محرومیوں کے تناظر میں نہ دیکھے بلکہ یہاں کے لوگوں کی ہمت، بہادری اور عزم کو بھی سمجھے۔