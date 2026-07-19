فیفا ورلڈ کپ فائنل کا ٹکٹ 23 لاکھ ڈالر میں فروخت کے لیے پیش
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل سے قبل شائقین اس وقت حیران رہ گئے جب فیفا کے آفیشل ری سیل/ایکسچینج مارکیٹ پلیس پر فائنل کے چار ٹکٹ تقریباً 23 لاکھ ڈالر (2,299,998.85 ڈالر) فی ٹکٹ کی قیمت پر فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔
یہ ٹکٹ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے لیے ہیں۔ یہ نشستیں اسٹیڈیم کے نچلے حصے میں گول پوسٹ کے پیچھے واقع ہیں، جہاں سے میچ دیکھنے کا منفرد منظر ملتا ہے۔
فیفا نے واضح کیا ہے کہ وہ ری سیل پلیٹ فارم پر فروخت ہونے والے ٹکٹوں کی قیمت خود مقرر نہیں کرتا بلکہ قیمت فروخت کنندہ طے کرتا ہے۔ تاہم، فیفا ہر کامیاب لین دین پر خریدار اور فروخت کنندہ دونوں سے 15 فیصد فیس وصول کرتا ہے۔ اگر 23 لاکھ ڈالر والا کوئی ایک ٹکٹ فروخت ہو جائے تو صرف فیس کی مد میں فیفا کو لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہو سکتی ہے۔