تازہ تر ین
صحت

کونسا وٹامن سُپر وٹامن کہلاتا ہے؟

سُپر وٹامن” کی اصطلاح سائنسی طور پر کوئی باضابطہ درجہ بند نہیں ہے، لیکن عام طور پر وٹامن ڈی کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی صرف ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے نہیں بلکہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔

اس کے علاوہ وٹامن ڈی دل، دماغ اور پٹھوں کی صحت میں بھی کردار ادا کرتا ہے اور کئی کینسرز، ذیابیطس اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔

مزید برآں سب سے خاص بات یہ کہ اس وٹامن کو ہمارا جسم خود بھی سورج کی روشنی کی مدد سے بنا سکتا ہے۔

تاہم واضح رہے کہ کچھ ماہرین وٹامن بی 12 کو بھی “سُپر وٹامن” کہتے ہیں کیونکہ یہ اعصاب، خون اور توانائی کے لیے لازمی ہے اور اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔


اہم خبریں
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکا دورہ، دفاعی قیادت و کمیونٹی سے ملاقاتیں
کوئٹہ: ریلوے ٹریک دھماکا، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں
یوکرین علاقہ چھوڑے تو نیٹو میں شمولیت ممکن، یورپی ممالک کی امریکا کو تجویز
ایران: قفقاز میں “ٹرمپ راہداری” قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ
اوآئی سی، عرب لیگ کی غزہ پر قبضے کی مذمت
لندن: فلسطین مظاہرے پر پولیس کا کریک ڈاؤن، 466 گرفتار
چین میں چکن گونیا کا پھیلاؤ، ایک ماہ میں 8 ہزار کیسز
ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا کے جنگ رکوا دی
غزہ پر قبضہ نہیں، حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں: اسرائیلی وزیراعظم
ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان
تحریک انصاف نے ارکان کی معطلی لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی
جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمر ایوب کی ضمانتیں مسترد
پنجاب کے اسکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ، اہم وجہ سامنے آگئی
پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں استقبال
بھارت نے امریکا سے اسلحہ خریداری منصوبہ روک دیا





دلچسپ و عجیب
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain