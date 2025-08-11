تازہ تر ین
فرانس کا غزہ پر اسرائیلی فوجی قبضے کے منصوبے کو مسترد کرنا، اہم تجویز پیش

پشاور میں چارسدہ میں ڈینگی سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈی ایچ او ڈاکٹر واسع اللہ نے بتایا کہ سجاد نامی مریض ڈینگی میں مبتلا تھا جو آج انتقال کرگیا ہے۔ چارسدہ میں اب تک 42 ڈینگی کیسز سامنے آچکے ہیں۔

دوسری جانب راولپنڈی میں بھی ڈینگی ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ ضلعی محکمۂ صحت کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک ڈینگی کے 52 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 8 مریض مختلف اسپتالوں میں داخل کیے گئے جبکہ 5 تصدیق شدہ مریض تاحال زیرِ علاج ہیں۔

خوش قسمتی سے راولپنڈی میں رواں سال ڈینگی کے باعث کسی بھی مریض کی موت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق ضلع راولپنڈی میں ڈینگی کے 28 اور مری میں 22 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے یکم جنوری سے جاری مہم کے دوران 43 لاکھ سے زائد گھروں کی چیکنگ کی گئی جن میں 11 لاکھ 39 ہزار سے زائد گھروں میں لاروا کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔

اسی عرصے میں 56 ہزار 781 مقامات کی جانچ پڑتال کی گئی اور 24 مقامات پر لاروا برآمد کیا گیا جبکہ 67 ہزار 964 لاروے تلف کیے گئے۔ محکمۂ صحت کے مطابق ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت 2203 ایف آئی آر درج کی گئیں، 1230 مقامات کو سیل کیا گیا، 3520 چالان کاٹے گئے اور 41 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا۔

تازہ کیسز مری کے علاقے پھاگھوری، پوتھا شریف اور گھہال میں رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ راولپنڈی شہر کے عید گاہ، سیٹلائٹ ٹاؤن، بنی اور گنگ منڈی سمیت کہوٹہ، گجر خان، ٹیکسلا اور کلر سیداں میں بھی ڈینگی مریض سامنے آئے ہیں۔

محکمۂ صحت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور آس پاس کے علاقوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔


