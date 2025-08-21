تازہ تر ین
صحت

کووڈ ہمارے جسم کیلئے کس طرح خطرناک ہے؟

ایک نئی تحقیق کے مطابق کووڈ قبل از وقت خون کی شریانوں کی عمر پانچ برس تک بڑھا سکتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ کووڈ انفیکشن خون کی شریانوں کی عمر میں تیزی سے اضافہ کر سکتا ہے، بالخصوص خواتین میں۔

وہ افراد جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہو ان میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے مقابلے میں شریانوں کا سخت ہونا کم دیکھا گیا اور وقت کے ساتھ علامات میں بھی کمی آتی گئی۔

یونیورسٹی سٹی پیرس سے تعلق رکھنے والی تحقیق کی سربراہ پروفیسر روزا ماریہ برونو کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کووڈ براہ راست خون کی شریانوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں خون کی شریانوں کی ہماری عمر سے زیادہ عمر ہوجاتی ہے اور ہم میں قلبی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں ابتدائی اسٹیج پر ان لوگوں کی شناخت کی ضرورت ہے جن کو بیماری سے خطرہ لاحق تاکہ ان کو ہارٹ اٹیک اور اسٹروک سے بچایا جا سکے۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





دلچسپ و عجیب
نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار
۔75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain