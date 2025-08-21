اکثر بوڑھے افراد دل کی صحت بہتر رکھنے والے اقدامات نظرانداز کرتے ہیں

اکثر عمر رسیدہ افراد دل کی صحت کو بہتر رکھنے والے اقدامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ عمر کے ساتھ دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس کی چند عام وجوہات درج ذیل ہیں:
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں دل کے مسائل “قدرتی” ہیں اور ان سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح ورزش یا ہلکی جسمانی سرگرمی کو مشکل یا غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔
مزید برآں کھانے پینے میں احتیاط نہ برتنا اور خاص طور پر زیادہ نمک یا چکنائی والی غذا معمر افراد استعمال کرتے رہتے ہیں۔
بوڑھے افراد باقاعدگی سے ڈاکٹر کے چیک اپ یا بلڈ پریشر/کولیسٹرول کی جانچ بھی کرواتے۔ ادویات وقت پر نہ لینا یا خود سے بند کر دینا بھی عمر رسیدہ آبادی میں معمول کی بات ہے۔
دل کی صحت بہتر رکھنے کے اہم اقدامات:
روزانہ ہلکی پھلکی ورزش جیسے چہل قدمی۔
نمک اور چکنائی کم کرنا، سبزیاں اور پھل زیادہ کھانا۔
پانی کا مناسب استعمال اور نیند پوری کرنا۔
تمباکو نوشی اور زیادہ چائے/کافی سے پرہیز۔
بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کی باقاعدہ جانچ۔
ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا لینا۔
یہ چھوٹے مگر مستقل اقدامات دل کی بیماریوں کے امکانات کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔