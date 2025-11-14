تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی

برطانیہ کے شمالی ویلز میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے خود کو نیوی کا جعلی ایڈمرل ظاہر کرتے ہوئے جنگ عظیم کے دوران اپنی جان قربان کرنے والے فوجیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے اور سلامی دی۔

برطانیہ کے لینڈڈنو شہر میں منعقد ہونے والی اس یادگاری تقریب میں اس شخص نے ریئر ایڈمرل کی وردی زیب تن کی ہوئی تھی جس پر 12 تمغے جڑے ہوئے تھے۔

یہ شخص جس کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی متعدد بار ایسی تقریبات میں شرکت کر چکا تھا لیکن اس بار اس کا جعلی انداز اور فوجی یونیفارم ماہرین کے لیے سوالات کا باعث بن گیا۔

خاص طور پر اس کی وردی پر موجود تمغے مشکوک تھے کیونکہ بعض تمغے ایک ساتھ کبھی نہیں لگائے جاتے۔

اس کے علاوہ اس کی وردی میں بھی غیر معمولی فرق نظر آیا جیسے کہ سفید کٹ کالر والی قمیض جو رائل نیوی کے ضوابط کے خلاف تھی اور کوٹ کی آستینیں بھی غیر معمولی طور پر بڑی تھیں۔

رائل نیوی کے ترجمان نے اس واقعہ پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نیول افسر کی نقالی کرنا نہ صرف نیوی سروس سے وابستہ افراد کے لیے توہین آمیز ہے بلکہ یہ ایک مجرمانہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔


اہم خبریں
آئین، جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا، اب موجود نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ
سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللّٰہ مستعفی
قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کردی
کرپشن کا الزام، یوکرین کے وزیر انصاف کو معطل کردیا گیا
نارووال: پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج
’قوم کے معماروں پر کوئی آنچ نہ آئے‘، فیلڈ مارشل نے کیڈٹ کالج وانا آپریشن پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی
جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا
محمود عباس اور میکرون کی ملاقات: فلسطینی آئین بنانےکیلئے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق
ایف بی آر میں بھونچال، 80 سینئر عہدیداروں کے یکا یک ملک گیر تقرر و تبادلے
ترکیے کی جارجیا میں گر کر تباہ فوجی طیارے میں سوار تمام 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق
مارشل لاء میں معاونت کا الزام، جنوبی کوریا کے سابق وزیراعظم اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ گرفتار
افغان طالبان کی اسلام آباد اور وانا حملوں کی مذمت
چین میں نیا تعمیر شدہ 758 میٹر طویل پل گرگیا، ویڈیو وائرل
دبئی میں اڑنے والی ٹیکسی کی پہلی کامیاب آزمائشی پرواز، عوام کو کب میسر ہوگی؟
آئینی ترمیم کی آج منظوری کا امکان؛ حکومت وفاقی آئینی عدالت کے جلد قیام کی خواہاں
اسلام آباد کی عدالت کا گنڈا پور کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم





دلچسپ و عجیب
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
یورپ کے تاریک غار میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain