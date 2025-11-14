برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی

برطانیہ کے شمالی ویلز میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے خود کو نیوی کا جعلی ایڈمرل ظاہر کرتے ہوئے جنگ عظیم کے دوران اپنی جان قربان کرنے والے فوجیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے اور سلامی دی۔
برطانیہ کے لینڈڈنو شہر میں منعقد ہونے والی اس یادگاری تقریب میں اس شخص نے ریئر ایڈمرل کی وردی زیب تن کی ہوئی تھی جس پر 12 تمغے جڑے ہوئے تھے۔
یہ شخص جس کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی متعدد بار ایسی تقریبات میں شرکت کر چکا تھا لیکن اس بار اس کا جعلی انداز اور فوجی یونیفارم ماہرین کے لیے سوالات کا باعث بن گیا۔
خاص طور پر اس کی وردی پر موجود تمغے مشکوک تھے کیونکہ بعض تمغے ایک ساتھ کبھی نہیں لگائے جاتے۔
اس کے علاوہ اس کی وردی میں بھی غیر معمولی فرق نظر آیا جیسے کہ سفید کٹ کالر والی قمیض جو رائل نیوی کے ضوابط کے خلاف تھی اور کوٹ کی آستینیں بھی غیر معمولی طور پر بڑی تھیں۔
رائل نیوی کے ترجمان نے اس واقعہ پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نیول افسر کی نقالی کرنا نہ صرف نیوی سروس سے وابستہ افراد کے لیے توہین آمیز ہے بلکہ یہ ایک مجرمانہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔