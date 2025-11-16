امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم

امریکا میں ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر نے باسکٹ بال میں ایک گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ تھری پوائنٹ شاٹس ڈال کر اپنا تیسرا گنیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا۔
ریان مارٹن سابق مسٹر مین باسکٹ بال کا اعزاز بھی حاصل کرچکے ہیں، انہوں نے اسکول کے کورٹ میں اپنی کوشش کا آغاز کیا، ان کا ہدف 1372 کامیاب تھری پوائنٹس تھا، تاہم انہوں نے یہ حد ناصرف پوری کی بلکہ 145 شاٹس زیادہ لگا کر مجموعی طور پر 1516 تھری پوائنٹس اسکور کیے۔
مارٹن نے اپنی کامیابی کا سہرا اپنے ساتھی استاد نک ولسن اور طلبہ کے سر سجایا ہے جس کی حوصلہ افزائی نے انہیں مشکل لمحات میں بھی ہمت دی۔
مارٹن نے بتایا کہ تقریباً 28ویں منٹ پر میرے سائیڈ میں شدید کھنچاؤ پڑا، اسی وقت نک نے ہجوم کو جوش دلایا، ایسا لگا جیسے خدا کی طرف سے مدد آگئی ہو، وہ شور بالکل صحیح وقت پر ہوا اور میں نے درد کے باوجود کوشش جاری رکھی۔
یہ پہلا موقع نہیں کہ مارٹن نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بنایا ہو، اس سے قبل وہ NBA تھری پوائنٹ لائن سے ایک گھنٹے میں 1134 تھری پوائنٹس بنا کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک گھنٹے میں سب سے زیادہ 2494 فری تھروز کرنے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔