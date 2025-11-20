احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا

پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں پر شدید تنقید کی ہے۔
احسن خان نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی شو میں بطور مہمان شرکت کی جہاں اُنہوں نے ذہنی صحت کے مسائل سے متعلق ہمارے معاشرے میں اپنائے جانے والے رویے کے بارے میں بات کی۔
اُنہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں دماغی صحت کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے۔
اداکار نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی تو میں ایسے لوگوں سے ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو ذیابیطس نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں دوسری بیماریاں نہیں لگتی یا وہ زخمی نہیں ہوتے؟
اُنہوں نے مزید کہا کہ آپ دماغی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہونے والے زخم دیکھ نہیں سکتے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے؟
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل کے لیے طبی اور روحانی مدد حاصل کرنے کو فروغ دیا۔
انہوں نے قرآن پاک کے کچھ اقتباسات کا خاکہ بھی پیش کیا جو ڈپریشن میں مبتلا افراد کی مدد کر سکتے ہیں۔
اداکار نے کہا کہ اگر انسان کے جسم میں کیمیائی توازن بگڑ رہا ہو، کسی قسم کی غذائیت کی کمی ہو یا معدے میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ مسائل بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں اور اس صورتحال میں انسان کا علاج میڈیکل سائنس کی مدد سے کر سکتے ہیں اور جہاں تک روحانی علاج کا تعلق ہے تو قرآن پاک سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔