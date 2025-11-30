تازہ تر ین
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی

بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں  ایک 20 سالہ نوجوان سکشم  کو بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔

مقتول کی محبوبہ آنچل نے محبوب کی لاش کے ساتھ شادی کر لی، لڑکی نے کہا کہ ہماری محبت جیت گئی، میرے باپ اور بھائی ہار گئے۔

پولیس کے مطابق آنچل کے اہلِ خانہ، جو دونوں کے تعلق سے ناخوش تھے، انہوں نے لڑکے کو شدید مارپیٹ کا نشانہ بنایا، اُس پر گولی چلائی اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔

تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ آنچل اور سکشم کے درمیان 3 سال سے تعلق تھا،  لڑکی کے گھر والوں نے بارہا دھمکیاں دیں، مگر دونوں نے رشتہ جاری رکھا۔

 جب آنچل کے بھائیوں اور والد کو علم ہوا کہ وہ سکشم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے مبینہ طور پر اسے قتل کر دیا۔

سکشم کی آخری رسومات کے دوران آنچل اس کے گھر پہنچی، اس نے لاش پر ہلدی لگائی، اپنے ماتھے پر سندور بھرا اور اعلان کیا کہ اس نے اپنے محبوب سے ’مرتے دم تک‘ شادی کر لی ہے۔

آنچل نے کہا کہ وہ زندگی بھر سکشم کے گھر میں بہو بن کر رہے گی۔

اس نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو سزائے موت دی جائے۔

پولیس نے قتل کے الزام میں 6 ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔


