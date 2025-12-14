ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات

اسلام آباد: محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں اور برفباری کے دو اسپیلز کی پیشگوئی کر دی ہے، جس کے بعد جاری خشک سردی کی لہر کے خاتمے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 15 دسمبر تک مری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا امکان ہے، جبکہ 19 دسمبر کو مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا جو موسم میں مزید شدت لا سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس دوران صرف بوندا باندی متوقع ہے، تاہم 21 دسمبر تک مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق دن کے درجہ حرارت میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی کا امکان ہے۔
ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری متوقع ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بعض علاقوں میں دن کے درجہ حرارت 3 سے 4 ڈگری جبکہ کہیں کہیں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتے ہیں، تاہم رات کے درجہ حرارت میں زیادہ تبدیلی کا امکان نہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر کے آخر اور جنوری کے آغاز میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت صفر ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔
اس وقت جڑواں شہروں میں بادل چھائے ہوئے ہیں، جس سے موسم مزید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔