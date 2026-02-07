تازہ تر ین
ٹرمپ کی مذاکرات کو ’ویری گڈ‘ قرار دینے کے بعد ایرانی پیٹرول پر نئی پابندیاں

امریکا اور ایران کے درمیان مسقط میں ہونے والے جوہری مذاکرات کو دونوں ممالک کے سربراہان نے مثبت قرار دیا تاہم تناؤ اب بھی برقرار  ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے والے امریکا ایران مذاکرات ختم ہوگئے۔

گزشتہ روز امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان یہ بات چیت عمان کی ثالثی میں ہوئی تاہم دونوں فریق آمنے سامنے نہیں بیٹھے۔

ایرانی اور امریکی وفود نے علیحدہ علیحدہ عمانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کیں اور اپنے مطالبات اور تحفظات پیش کیے۔

عمانی وزیر خارجہ نے ایران کے ابتدائی منصوبے کو امریکی وفود کے حوالے کیا اور ایرانی وفود کو امریکی مؤقف سے آگاہ کیا۔

مذاکرات کے فوراً بعد امریکا نے ایران کی تیل برآمدات کو محدود کرنے کے لیے جہاز رانی کے اداروں اور بحری جہازوں پر نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا۔

ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکا کی ایران پر نئی پابندیوں کا مذاکرات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔

البتہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی پابندیاں ایران کی غیر قانونی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کا حصہ ہیں۔

تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات بہت اچھے رہے ہیں۔


