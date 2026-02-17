چیٹ جی پی ٹی میں صارفین کی سکیورٹی بہتر بنانے کیلئے 2 نئے فیچرز متعارف

اوپن اے آئی نے اپنے مقبول آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی میں 2 نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں۔
یہ دونوں فیچرز صارفین کی سکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا حصہ بنائے گئے ہیں۔
ان میں سے ایک فیچر لاک ڈاؤن موڈ ہے جبکہ دوسرا ایلیویٹڈ رسک لیبلز ہے۔
کمپنی نے بتایا کہ ان ٹولز کا مقصد صارفین کو خطرے کا باعث بننے والے ممکنہ فیچرز سے خبردار کرنا ہے جبکہ باہری کنکشن کو محدود کرنا ہے۔
کمپنی کے مطاق یہ فیچر پروموٹ انجیکشن اٹیکس کی روک تھام کریں گے۔
ہروموٹ انجیکشن اٹیک میں ہیکرز کسی ویب پیج یا فائل میں مشتبہ ہدایات کو ایمبیڈ کر دیتے ہیں تاکہ اے آئی سسٹم سے خفیہ تفصیلات حاصل کرسکیں گے۔
چونکہ اے آئی چیٹ بوٹس جیسے چیٹ جی پی ٹی میں ڈاکومنٹ ریڈنگ، ویب براؤزنگ اور ایپ کنکشنز جیسے فیچرز عام ہوتے ہیں تو پروموٹ انجیکشن کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔
کمپنی کے مطابق لاک ڈاؤن موڈ ایک آپشنل فیچر ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ باہری سسٹمز سے چیٹ جی پی ٹی کا تعلق کم از کم ہو۔
جب اس فیچر کو ان ایبل کیا جائے گا تو مخصوص ٹولز اور کنکشنز تک رسائی کو محدود یا ڈس ایبل کر دے گا۔
اوپن اے آئی نے بتایا کہ بیشتر صارفین کو لاک ڈاؤن موڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ ان صارفین کے لیے ہے جن کے اکاؤنٹس میں حساس تفصیلات ہوتی ہیں یا ان کے لیے ہیکنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
کمپنی کو توقع ہے کہ اس فیچر سے مخصوص صارفین کو اپنے ڈیٹا اور پرائیویسی پر زیادہ اختیار مل سکے گا۔
دوسرا فیچر ایلیویٹڈ رسک لیبز ہے جس میں مختلف لیبز ان ٹولز یا فیچر کے سامنے نظر آئیں گے جو باہری مواد یا سسٹمز سے زیادہ رابطے میں رہتے ہیں۔