جنگی حالات کے خاتمے تک پاکستان کو قطر سے ایل این جی نہیں ملےگی، ذرائع پیٹرولیم ڈویژن

پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق  جنگی حالات کے خاتمے تک  پاکستان کو  قطر  سے  ایل این جی نہیں  ملےگی۔

ذرائع  پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق  قطرگیس نے پاکستان کو گیس کی عدم سپلائی کے بارے میں آگاہ کردیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہےکہ  مارچ کے لیے قطر سے 8 ایل این جی کارگوز  آنے تھے، صرف 2 ہی آئے۔ ایل این جی کے بقیہ 6 کارگو 7-11-12-16-20 اور 21 مارچ کو آنے تھے۔

ذرائع کا کہنا ہےکہ  پاکستان کو موجود ایل این جی کی لوڈ منیجمنٹ کرنی پڑےگی، 20 سے21 مارچ تک لوڈ منیجمنٹ کرکے  ایل این جی دستیاب  رہ سکتی ہے۔

ذرائع کے مطابق  پاکستان میں صنعتی سیکٹر سمیت دیگر شعبوں کو ایل این جی سپلائی متاثر ہوگی۔

دوسری جانب  وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سےگفتگو میں کہا کہ  قطر سےایل این جی آنی ہے اور  وہ قطر سے ہی آئےگی، تاہم فیول کے متبادل آپشنز ضرور موجود ہیں۔

جام کمال کا کہنا تھا کہ  برآمدات اور درآمدات کی ذمہ داری  شپنگ لائنز کی ہے، انہیں ذمہ داری پوری کرناہوگی۔

وفاقی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ  کنٹینرز کے رسک انشورنس اور دیگر اخراجات کے باعث کچھ منفی اثرات ظاہر ہونا شروع  ہوگئے ہیں، پورا خطہ متاثر ہوا ہے، یہ ریجن ٹریڈ اور انرجی سپلائی کا اہم روٹ ہے، خلیجی ممالک سے انرجی وسائل پر انحصار  رکھنے والے ممالک  بھی متاثر  ہوں گے۔

جام کمال کا کہنا تھا کہ  اس ریجن میں گڈز  اور شپمنٹ کو  پہلے کافی سہولت حاصل تھی، انشورنس اور لاجسٹک اخراجات میں اضافےکےاثرات اب نظرآنا شروع ہوگئے ہیں،کچھ چیزوں کے متبادل انتظامات ممکن ہیں، تاہم کچھ معاملات ہمارے اختیار میں نہیں۔


