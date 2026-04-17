امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، ایران

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔

ایران کے سرکاری میڈیا فارس نیوز نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ اگر امریکا اپنی بحری ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھے گا اور آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔

فارس نیوز نے “سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریبی باخبر ذرائع” کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھلنا “لبنان میں بعض شرائط کے نفاذ اور جنگ بندی پر منحصر ہے۔”

ذرائع نے بتایا کہ آبنائے سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو ایران کی طرف سے مقرر کردہ راستے سے گزرنا چاہیے اور ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔

اس سے قبل جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز “مکمل طور پر کھلا” ہے لیکن ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔

ایران کی جانب سے آبی گزر گاہ کھولنے کے اعلان کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری بیان میں لکھا کہ ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آبنائے ایران (ہرمز) مکمل طور پر کھلا ہے اور مکمل آمد و رفت کیلیے تیار ہے۔

امریکی صدر نے آخر میں لکھا: ’ایران کا شکریہ!‘۔


اہم خبریں
امیر ترین شخص : گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا
ویرات کوہلی جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر لائک کرکے پھنس گئے
بارشوں کا نیا سلسلہ، آندھی، گرج چمک، ژالہ باری اور برف باری کا امکان
پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر میں اضافہ
گولڈ مارکیٹ میں ریورس گیئر، قیمتوں میں بڑی کمی ہوگئی
’’روپ بدل بدل کر 500 لڑکیوں سے بیک وقت عشق کا ڈراما رچایا‘‘، 35 سالہ بہروپیا گرفتار
شہباز شریف ’انطالیہ ڈپلومیسی فورم‘ میں مرکز نگاہ بن گئے
امریکی ناکہ بندی: پاکستانی جھنڈے والے آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز عبور کرلی
لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کرتا ہوں؛شہبازشریف
شادی کے دن کزن نے دلہن کو بیوٹی سیلون میں قتل کردیا
کراچی میں گیس کا بحران، سلنڈر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں
جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے، مائن حادثے میں لاپتہ مزدور کو 16 روز بعد زندہ نکال لیاگیا
کفایت شعاری اقدامات، اسلام آباد میں تمام دکانیں،مارکیٹس رات8 بجے بند کرنے کا حکم
اسلام آباد میں بازار 8 بجے، شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بند کرنے کا حکم
تونسہ میں 334 افراد میں ایڈز کی تشخیص، 12 سال سے کم عمر 331 بچے شامل، وزیر صحت پنجاب کی تصدیق
یوٹیوب شارٹس کے حوالے سے ایک منفرد فیچر صارفین کیلئے متعارف





دلچسپ و عجیب
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
