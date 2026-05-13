فرانس نے تصدیق کر دی اس کا پہلا اینڈیس ہنٹا وائرس کیس MV Hondius کروز شپ سے منسلک ہے

France نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں سامنے آنے والا پہلا اینڈیز ہنٹا وائرس کیس MV Hondius کروز شپ سے منسلک ہے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق متاثرہ شخص حال ہی میں جنوبی امریکا کے سفر کے دوران مذکورہ کروز شپ پر سوار تھا، جہاں وائرس سے ممکنہ رابطے کی تحقیقات جاری ہیں۔
طبی حکام کا کہنا ہے کہ مریض کو طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے جبکہ صحت عامہ کے ادارے اس کیس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ اور احتیاطی اقدامات پر عمل کر رہے ہیں۔ اینڈیز ہنٹا وائرس ایک نایاب مگر خطرناک وائرس سمجھا جاتا ہے جو عموماً متاثرہ چوہوں یا ان کے فضلے کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔
فرانسیسی وزارتِ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر اعتماد کریں۔ حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور فی الحال بڑے پیمانے پر خطرے کے شواہد سامنے نہیں آئے۔