پیرس میں ہیٹ ویو- ایفل ٹاور منگل کو بند

شدید ہیٹ ویو کے باعث فرانس کے دارالحکومت پیرس میں احتیاطی تدابیر کے تحت ایفل ٹاور کو منگل کے روز عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق غیر معمولی گرمی اور بلند درجہ حرارت کے باعث سیاحوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔
موسمیاتی اداروں نے پیرس سمیت فرانس کے کئی علاقوں میں شدید گرمی کی وارننگ جاری کر رکھی ہے، جہاں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز، پانی زیادہ پینے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔