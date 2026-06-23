پیوٹن کے مبینہ تعلقات سے متعلق خبر دینے والے صحافی لٹویا میں مردہ پائے گئے

روسی صحافی گریگوری نیخوروشیف، جنہوں نے 2008 میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے مبینہ ذاتی تعلقات سے متعلق رپورٹ شائع کی تھی، لٹویا کے دارالحکومت ریگا میں مردہ پائے گئے۔ وہ گزشتہ کئی برسوں سے روس چھوڑ کر لٹویا میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ان کی موت ممکنہ طور پر زہریلے مشروم کھانے سے ہوئی، تاہم حتمی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس وقت کسی قسم کے مجرمانہ عمل یا قتل کے شواہد کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔
یاد رہے کہ گریگوری نیخوروشیف نے 2008 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں پیوٹن اور سابق اولمپک جمناسٹ الینا کابائیوا کے مبینہ تعلقات کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے بعد ان کے اخبار کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ بعد ازاں روس چھوڑ کر لٹویا منتقل ہو گئے تھے۔