ایران نے 9 دن میں 4 کروڑ بیرل تیل برآمد کر دیا

ایران نے مبینہ طور پر محض نو دنوں میں تقریباً 40 ملین بیرل تیل برآمد کیا ہے، جو اس کی توانائی کی تجارتی سرگرمیوں میں ایک نمایاں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔
برآمدات میں یہ تیز رفتار اضافہ بین الاقوامی پابندیوں اور مارکیٹ کی پابندیوں کے باوجود ملک کے تیل کی آمدنی پر مسلسل انحصار کو اجاگر کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترسیل میں یہ اضافہ ایشیائی منڈیوں میں مضبوط طلب اور قیمتوں میں سٹریٹجک (حکمتِ عملی کے تحت) ردوبدل کے باعث ہو سکتا ہے۔
یہ پیش رفت جغرافیائی سیاسی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے توانائی کی برآمدات کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے تہران کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ توانائی کے ماہرین گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان آنے والے ہفتوں میں تیل کی عالمی قیمتوں اور علاقائی تجارت کی صورتحال پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔