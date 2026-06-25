مقامی افراد کا جنازے کا بائیکاٹ، سرگودھا کیس کے ملزم کو دفن کی جگہ دینے سے انکار

سرگودھا: کمسن بچی کے مبینہ اغوا، زیادتی اور قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم ارسلان کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد مقامی آبادی نے اس کے جنازے اور تدفین کا بائیکاٹ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اہلِ علاقہ نے ملزم کے جرم پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبرستان میں دفنانے کی مخالفت کی اور تدفین کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ صورتحال کے باعث ملزم کے اہل خانہ کو تدفین کے انتظامات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے نے علاقے میں شدید جذباتی ردعمل کو جنم دیا ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ معصوم بچی کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے پوری برادری کو سوگوار اور مشتعل کر دیا ہے۔ دوسری جانب حکام واقعے کے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
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