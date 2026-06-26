اسرائیلی نژاد امریکی انفلوئنسر نے پاکستان کو اپنا پسندیدہ ملک قرار دے دیا

اسرائیلی نژاد امریکی ٹریول انفلوئنسر (سیاحتی بلاگر) ٹل ڈوریک (Tal Dorik) نے پاکستان کو اپنے دورہ کیے گئے تمام ممالک میں سے اپنا سب سے پسندیدہ ملک قرار دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی مہمان نوازی، قدرتی حسن، کھانوں اور یہاں کے لوگوں کی تعریف کی اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ خوش آئند (خوش اخلاق) مقامات میں سے ایک قرار دیا۔
ٹل نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا اکثر پاکستان کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، جبکہ ان کا ذاتی تجربہ اس کے بالکل برعکس تھا۔
انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگوں نے اکثر ان کے ساتھ حسنِ سلوک اور مہربانی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان کے سفر کے دوران ان سے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے مطابق، پاکستان کے لوگوں کی سخاوت اور گرمجوشی نے ان کے لیے اس ملک کی سیاحت کو بہت آسان بنا دیا۔